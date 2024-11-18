Хотя это позволит снизить штраф до первоначального размера, процедура требует времени и дополнительных затрат.

Водителям, нарушающим правила дорожного движения, важно знать сроки для уплаты штрафов во избежание лишних расходов, ведь штрафы могут удвоиться.

Об этом рассказала адвокат Елена Воронкова. По законодательству на оплату штрафа за административное правонарушение отведено 15 дней.

Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, этот срок начинается с момента получения нарушителем постановления о наложении штрафа.

Однако адвокат советует не откладывать оплату на последний день и рекомендует осуществить платеж в течение 15 дней с даты вынесения постановления. Это поможет избежать недоразумений и ошибок со стороны уполномоченных лиц.

Если штраф не будет уплачен вовремя, он может быть передан на принудительное исполнение, и в таком случае: размер штрафа удваивается и добавляются затраты на исполнение, которые придется возместить.

"Ошибки со стороны соответствующих органов случаются даже без злонамеренного намерения. Постановление могут направить в исполнительную службу преждевременно, и человеку придется обжаловать действия исполнителя. Это отнимает время и средства, хотя в результате штраф можно уменьшить до первоначального размера", — объясняет адвокат.

Чтобы избежать таких ситуаций, Елена Воронкова советует уплатить штраф как можно скорее после получения постановления и обязательно хранить документы, подтверждающие оплату.

В случае ошибок со стороны исполнительных органов следует обращаться в суд для обжалования. Хотя это позволит снизить штраф до первоначального размера, процедура требует времени и дополнительных затрат.

Источник: РБК Украины.

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