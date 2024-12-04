Патрульная полиция Киева напомнила водителям о важности соблюдения правил безопасности на дороге, в частности, об обязательном использовании ремней безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранений в Facebook.

«Первое правило в автомобиле – перед началом движения обязательно пристегиваться ремнем безопасности», – подчеркнули в Патрульной полиции Киева.

Основная функция ремня безопасности – это защита водителя и пассажиров от серьезных травм во время ДТП. "Ремни надежно фиксируют водителя и пассажиров в сиденьях, что существенно снижает риск травмирования", - пояснили правоохранители.

Согласно части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил использования ремней безопасности влечет штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 510 грн.

Полиция призывает всех участников дорожного движения быть ответственными и обязательно пристегиваться во время поездки.

Также следует развеять распространенное заблуждение, что пассажиры такси могут не пристегиваться. С 2020 правила четко обязывают всех пассажиров, в частности в такси, использовать ремни безопасности, за исключением лиц с инвалидностью и служебных авто во время выполнения заданий.

Водитель такси вправе потребовать от пассажиров пристегнуться перед началом поездки и в случае отказа может отказать в обслуживании. Штрафы за нарушение правил будут налагаться как на водителя, так и на пассажира.

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