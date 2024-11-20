Порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за ст. 249 Кримінального кодексу України, що передбачає штрафи від 17 000 до 85 000 грн.

З листопада 2024 року в Україні введено сезонну заборону, за порушення якої любител порибалити можуть отримати покарання у вигляді штрафа.

Про це повідомило Держрибагентство. Рибалкам радять заздалегідь перевіряти, які місця підпадають під обмеження, оскільки порушення цієї заборони може призвести до значних штрафів.

З 1 листопада 2024 року в Україні вводиться заборона на риболовлю в зимувальних ямах — поглиблених ділянках водойм, де риба проводить зимовий період. Вилов риби в цих місцях шкодить екосистемі та популяції риб, тому обмеження стосуються як промислової, так і любительської риболовлі.

Проте риболовля в осінньо-зимовий період все ж дозволена, але тільки в спеціально визначених місцях і за певними умовами. Любителям риболовлі дозволено:

використовувати зимові вудки, спінінги чи поплавкові снасті;

застосовувати не більше 7 гачків на одну особу;

уникати використання знарядь, де відстань між цівкою та кінчиком гачка перевищує 10 мм;

застосовувати як природні, так і штучні приманки.

За порушення заборони і риболовлю в заборонених зонах передбачено штрафи згідно з ч. 1 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір яких варіюється від 34 до 680 грн.

Якщо завдано значної шкоди екосистемі, порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за ст. 249 Кримінального кодексу України, що передбачає штрафи від 17 000 до 85 000 грн або навіть обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім того, з 12 жовтня 2024 року в Україні набули чинності нові такси за незаконний вилов водних біоресурсів, що значно підвищили штрафи за кожен незаконно виловлений екземпляр риби.

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