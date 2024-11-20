Нарушители могут быть привлечены к ответственности по ст. 249 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает штрафы от 17000 до 85000 грн.

С ноября 2024 года в Украине введен сезонный запрет, за нарушение которого любители порыбачить могут получить наказание в виде штрафа.

Об этом сообщило Госрыбагентство . Рыбакам советуют заранее проверять, какие места подпадают под ограничения, поскольку нарушение этого запрета может привести к значительным штрафам.

С 1 ноября 2024 г. в Украине вводится запрет на рыбалку в зимовальных ямах — углубленных участках водоемов, где рыба проводит зимний период. Вылов рыбы в этих местах вредит экосистеме и популяции рыб, поэтому ограничения касаются как промысловой, так и любительской рыбалки.

Однако рыбалка в осенне-зимний период все же разрешена, но только в специально определенных местах и ​​по определенным условиям. Любителям рыбалки разрешено:

использовать зимние удочки, спиннинги или поплавочные снасти;

применять не более 7 крючков на одного человека;

избегать использования орудий, где расстояние между струйкой и кончиком крючка превышает 10 мм;

применять как природные, так и искусственные приманки.

За нарушение запрета и рыбалку в запрещенных зонах предусмотрены штрафы согласно ч. 1 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, размер которых варьируется от 34 до 680 грн.

Если причинен значительный ущерб экосистеме, нарушители могут быть привлечены к ответственности по ст. 249 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает штрафы от 17 000 до 85 000 грн или даже ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме того, с 12 октября 2024 года в Украине вступили в силу новые таксы за незаконный отлов водных биоресурсов, что значительно повысили штрафы за каждый незаконно выловленный экземпляр рыбы.

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