Менеджер ПриватБанку відмовився прийняти доказ угоди та заявив, що "пояснень у телефонному режимі достатньо".

ПриватБанк заблокував рахунок клієнта та припинив з ним співпрацю, коли він здійснив дві операції - після контрагент вимагав повернення коштів і подав скаргу на чоловіка в банк.

Скарга була опублікована на сайті Мінфін.

Клієнт ПриватБанку розповів, що 17 липня та 27 серпня 2024 року отримав два перекази від особи, якій продав криптовалюту. Три місяці потому з ним зв’язався менеджер ПриватБанку і повідомив, що відправник вимагає повернути кошти. Чоловік вважав це шахрайством, оскільки не було підстав для повернення грошей за продану криптовалюту.

Менеджер ПриватБанку відмовився прийняти доказ угоди та заявив, що "пояснень у телефонному режимі достатньо". Через тиждень рахунок клієнта було заблоковано, а ділові відносини з ним розірвано. Банк повідомив, що для розблокування рахунку необхідно звертатися до правоохоронних органів та отримати рішення суду. Чоловік запевнив, що не завдавав жодних збитків контрагенту.

У ПриватБанку пояснили, що перевірка законності операцій із криптовалютою є складовою частиною фінансового моніторингу та важливим заходом у боротьбі з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

"На даний момент ваше обслуговування обмежено. При припиненні ділових відносин ви можете переказати залишок коштів на рахунок у іншому банку", — повідомили в ПриватБанку.

Клієнту запропонували перевести залишки на рахунки в інших банках. Для цього необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та надати такі документи:

Реквізити рахунку в іншому банку;

Документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками;

Паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

Документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, з зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків України;

Заяву про переказ коштів.

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