Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що при спробі зняти гроші через банкомат Ощадбанку кошти були списані з її картки, але не видані.

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що при спробі зняти гроші через банкомат Ощадбанку кошти були списані з її картки, але не видані.

Скарга розміщена на порталі "Мінфін".

Клієнтка ПриватБанку намагалася провести операцію через банкомат Ощадбанку, але вона була скасована, і гроші не надійшли. Проте з її картки ПриватБанку були списані необхідні кошти. Того ж дня було подано дві заявки на повернення грошей на рахунок.

"В Ощадбанку мені сказали, що стосунку ніякого до цього не мають. У Приваті на мої дві сформовані заявки сказали чекати і зателефонувати в Ощад для швидшого повернення коштів (сюр, я вважаю)", – йдеться в скарзі клієнтки ПриватБанку.

В ПриватБанку відреагували на скаргу клієнтки. Там повідомили, що про проблему знають, однак процес повернення коштів на банківську картку може зайняти від 45 до 120 днів.

"Регламент обробки заявки – до 45-120 днів з моменту реєстрації. Ми не можемо прискорити обробку, терміни виставлені платіжними системами, не Банком. Як тільки Банк отримує інформацію від платіжної системи з вашого питання – ми відразу ж відправимо вам смс з результатами", – сказали в ПриватБанку.

Варто нагадати, у разі вилучення або забуття банківської картки в банкоматі ПриватБанку, вона не повертається власнику автоматично. Для відновлення картки необхідно звернутися до банку.

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