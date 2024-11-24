Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что при попытке снять деньги через банкомат Сбербанка средства были списаны с ее карты, но не выданы.

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что при попытке снять деньги через банкомат Ощадбанка средства были списаны с ее карты, но не выданы.

Жалоба размещена на портале "Минфин" .

Клиентка ПриватБанка пыталась провести операцию через банкомат Ощадбанка, но она была упразднена, и деньги не поступили. Однако с ее карты ПриватБанка были списаны необходимые средства. В тот же день были поданы две заявки на возврат денег на счет.

"В Ощадбанке мне сказали, что отношения никакого к этому не имеют. В Привате мои две сформированные заявки сказали ждать и позвонить в Ощад для более быстрого возврата средств (сюр, я считаю)", – говорится в жалобе клиентки ПриватБанка.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу клиентки. Там сообщили, что о проблеме знают, однако процесс возврата средств на банковскую карту может занять от 45 до 120 дней.

"Регламент обработки заявки – до 45-120 дней с момента регистрации. Мы не можем ускорить обработку, сроки выставлены платежными системами, не Банком. Как только Банк получает информацию от платежной системы по вашему вопросу – мы сразу же отправим вам смс с результатами", – сказали в ПриватБанке.

Следует напомнить, что в случае изъятия или забвения банковской карты в банкомате ПриватБанка, она не возвращается владельцу автоматически. Для возобновления карты необходимо обратиться в банк.

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