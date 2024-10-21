Вона звернулася до ПриватБанк з проханням заблокувати картки, але цього не було зроблено.

Державний "ПриватБанк" подав до суду на клієнтку з вимогою стягнути 13,62 тисяч гривень заборгованості за тілом кредиту, яка виникла внаслідок викрадення її карток.

Це випливає з рішення Жовтневого райсуду Дніпропетровська.

ПриватБанк вимагав від клієнтки сплатити заборгованість за кредитом у сумі 58,72 тис. гривень, стверджуючи, що вона не виконала зобов'язання за угодою. Однак жінка пояснила, що не користувалася кредитними коштами, оскільки у неї викрали смартфон і гаманець із платіжними картками під час перебування в лікарні.

Вона звернулася до ПриватБанк з проханням заблокувати картки, але цього не було зроблено. Жінка також відвідала відділення для перевипуску карток, оскільки була впевнена, що вкрадені картки вже заблоковані. Проте виявилося, що картки ПриватБанк залишалися активними, і з них здійснювалися зняття коштів і покупки.

Клієнтка подала заяву до поліції про крадіжку, і правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 ККУ. Проте ПриватБанк наполягав, що жінка користувалася кредитом до того, як були викрадені гроші.

"З виписки банку станом на 27.01.2022 року видно, що відповідачкою особисто здійснено останній платіж з кредитної карти 27.01.2022 року на суму 1,50 гривень (куплені бахіли для відвідування лікарні) та після цієї оплати сума кредитної заборгованості по картці дорівнювала 13 623 гривень", — зазначається в інформації.

Згідно з рішенням суду, позов банку було частково задоволено. Жінці все ж доведеться сплатити кошти на користь фінансової установи. З неї буде стягнуто борг за кредитним договором у розмірі 13,62 тис. гривень (за тілом кредиту).

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