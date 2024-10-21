Она обратилась в ПриватБанк с просьбой заблокировать карточки, но это не было сделано.

Государственный "ПриватБанк" подал в суд на клиентку с требованием взыскать 13,62 тысячи гривен задолженности по телу кредита, возникшей вследствие похищения ее карт.

Это следует из решения Жовтневого райсуда Днепропетровска.

ПриватБанк потребовал от клиентки уплатить задолженность по кредиту в сумме 58,72 тыс. гривен, утверждая, что она не выполнила обязательства по соглашению. Однако женщина объяснила, что не пользовалась кредитными средствами, поскольку у нее похитили смартфон и кошелек с платежными картами во время пребывания в больнице.

Она обратилась в ПриватБанк с просьбой заблокировать карты, но этого не было сделано. Женщина также посетила отделение для перевыпуска карт, поскольку была уверена, что украденные карты уже заблокированы. Однако оказалось, что карточки ПриватБанка оставались активными, и с них осуществлялись снятие средств и покупки.

Клиентка подала заявление в полицию о краже, и правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 УК. Однако ПриватБанк настаивал, что женщина пользовалась кредитом до похищения денег.

"Из выписки банка по состоянию на 27.01.2022 года видно, что ответчиком лично осуществлен последний платеж с кредитной карты 27.01.2022 года на сумму 1,50 гривен (купленные бахилы для посещения больницы) и после этой оплаты сумма кредитной задолженности по карте равнялась 13 62 гривен", - отмечается в информации.

Согласно решению суда, иск банка был частично удовлетворен. Женщине все же придется уплатить деньги в пользу финансового учреждения. С нее будет взыскан долг по кредитному договору в размере 13,62 тыс. гривен (по телу кредита).

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