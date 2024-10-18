Як зазначено в матеріалах справи, банк через систему "Приват-24" здійснив переказ 14,7 тисячі гривень з рахунку клієнта.

Клієнт "ПриватБанку" втратив 14,7 тисячі гривень зі свого рахунку через списання невідомими особами - він звернувся до суду, оскільки не надавав згоди на проведення спірної транзакції.

Цю інформацію підтверджує рішення Київського районного суду Одеси.

Як зазначено в матеріалах справи, банк через систему "Приват-24" здійснив переказ 14,7 тисячі гривень з рахунку клієнта. Про це він дізнався випадково, стверджуючи, що не надавав згоди на цю транзакцію і не заходив у систему "Приват-24". Також не було жодних дзвінків чи повідомлень на його фінансовий номер.

Водночас вказується, що він особисто передав третім особам свої дані, зокрема пароль для входу в "Приват-24", що дозволило отримати доступ до його рахунків у "ПриватБанку".

"На момент звернення позивача до "ПриватБанку", кошти з його рахунку були списані, а тому настав момент безвідкличності платіжної інструкції. Позивач надалі користується послугами відповідача, та визнає факт користування платіжною карткою", — зазначається у рішенні.

За результатами розгляду справи суд відмовив клієнту "ПриватБанку" в задоволенні позову, оскільки він не зміг надати докази того, що переказ коштів з його карткового рахунку був здійснений без його особистого повідомлення стороннім особам даних, що дозволили списати гроші.

Останні новини України:

ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

"ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.