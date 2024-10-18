Как отмечено в материалах дела, банк через систему "Приват-24" осуществил перевод 14,7 тысяч гривен со счета клиента.

Клиент "ПриватБанка" потерял 14,7 тысяч гривен со своего счета из-за списания неизвестными лицами - он обратился в суд, поскольку не давал согласия на проведение спорной транзакции.

Эта информация подтверждается решением Киевского районного суда Одессы.

Как отмечено в материалах дела, банк через систему "Приват-24" осуществил перевод 14,7 тысяч гривен со счета клиента. Об этом он узнал случайно, утверждая, что не давал согласия на эту транзакцию и не входил в систему "Приват-24". Также не было никаких звонков или сообщений о его финансовом номере.

В то же время указывается, что он лично передал третьим лицам свои данные, в частности, пароль для входа в "Приват-24", что позволило получить доступ к его счетам в "ПриватБанке".

"На момент обращения истца в "ПриватБанк", средства с его счета были списаны, а потому наступил момент безотзывности платежной инструкции. Истец в дальнейшем пользуется услугами ответчика, и признает факт пользования платежной картой", - отмечается в решении.

По результатам рассмотрения дела суд отказал клиенту "ПриватБанка" в удовлетворении иска, поскольку он не смог предоставить доказательства того, что перевод средств с его карточного счета был осуществлен без его личного уведомления посторонним данным, разрешившим списать деньги.

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