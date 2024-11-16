У ПриватБанку наголосили, що подібні скарги можуть розглядатися від 45 до 120 днів.

Клієнтка ПриватБанку зіткнулася з проблемою після того, як з її картки було списано кошти на користь іноземної компанії.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

Платіж був проведений без її згоди, а сама картка була заблокована ПриватБанком. Незважаючи на те, що жінка звернулася до служби підтримки ПриватБанку та попросила заблокувати транзакцію, банк лише заблокував картку.

Жінка розповіла на порталі Мінфін, що вона ніколи не мала справи з цією компанією, не здійснювала платежів і не підписувалася на регулярні послуги. Клієнтка ПриватБанку виразила обурення через те, що проблему пообіцяли вирішити протягом 120 днів, що здалося їй надто тривалим терміном.

"Гроші пішли невідому куди, картка заблокована. Розказали, що протягом 120 днів будуть вирішувати (дуже сумніваюсь)", — обурено написала клієнтка ПриватБанку.

Намагаючись закрити рахунок і перевести гроші на нову картку, жінка не отримала квитанцію про закриття рахунку ПриватБанку та з'ясувала, що переказ коштів може зайняти до 48 годин.

Представники ПриватБанку пояснили, що списання коштів на користь іноземних компаній може статися через різні причини, зокрема, через викрадення даних картки або підписку на автоматичні платежі. Вони також наголосили, що подібні скарги можуть розглядатися від 45 до 120 днів, оскільки це регламентується правилами платіжної системи. Банк порадив звертатися до поліції у разі несанкціонованих списань, оскільки розслідування шахрайства не входить до їхньої компетенції.

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