Клієнтка "ПриватБанку" також висловила занепокоєння, чи будуть ці купюри прийняті при розрахунку.

Клієнти "ПриватБанку" скаржаться на отримання в банківських відділеннях готівки в дуже поганому стані.

У скаргах на порталі Мінфін йдеться про те, що в "ПриватБанку" видають зношені, порвані, брудні купюри з плямами та сторонніми написами. Натомість у "ПриватБанку" стверджують, що ці купюри є дійсними платіжними засобами.

Як повідомляється на порталі "Мінфін", одна з клієнток розповіла, що замовила євро в київському відділенні "ПриватБанку" на Лісовому проспекті. Касир видав їй дуже пошкоджені купюри. Жінка зазначила, що банкноти були у настільки поганому стані, що її довелося вибирати хоча б якісь пристойні з наданих.

Клієнтка "ПриватБанку" також висловила занепокоєння, чи будуть ці купюри прийняті при розрахунку, а також чи зможе вона пізніше обміняти їх на гривні, оскільки ці гроші потрібні для лікування.

"Такі гроші мають списуватися і утилізуватися, а не видаватися клієнтам банку. Купюри старі та трухляві! Тепер дуже нервуємо, чи зможемо з часом поміняти ці купюри на гривню, адже це пов’язано з прийдешнім лікуванням. Дуже незадоволені такою нечесною роботою банку і таким ставленням до клієнтів. Це просто неприпустимо", — написала вона у скарзі.

У свою чергу, у "ПриватБанку" запевнили, що валютні операції виконуються відповідно до вимог Національного банку України. У банку пояснили, що банкноти, які не мають явних ознак підробки або значних пошкоджень, є цілком придатними для обігу, незалежно від року випуску. Так, купюри доларів США, випущені в період з 1996 по 2013 роки, продовжують бути в обігу в Україні, і банк не планує їх виведення найближчим часом.

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