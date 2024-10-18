Клієнтка Ощадбанку поскаржилася, що під час спроби отримати гроші через банкомат їй було відмовлено.

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася на труднощі з отриманням готівки - проблеми виникали як під час спроби зняти гроші в банкоматах, так і при отриманні їх у відділенні, де необхідної суми не було.

Скарга розміщена на порталі "Мінфін".

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася, що під час спроби отримати гроші через банкомат їй було відмовлено, причому, за її словами, з технічних причин.

"Зв'язалися з чат-ботом, карту перевірили, робоча, банкомат просто не видав грошей. А чому не видав – незрозуміло", — йдеться у її скарзі клієнтки Ощадбанку.

Наступного дня інший банкомат установи видав гроші, але не в повному обсязі. Після цього клієнтка звернулася до відділення банку, де їй повідомили, що "коштів немає".

"В касі немає грошей, мені що, доводиться бігати містом в пошуках банкоматів? Це просто жах," — нарікає клієнтка Ощадбанку. У самому Ощадбанку поки що не прокоментували цю ситуацію. На момент публікації матеріалу відповіді банку на скаргу ще не було.

Нагадаємо, Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх карток, зокрема тих, у яких термін закінчується. Тепер вони залишатимуться дійсними щонайменше до 31 грудня 2024 року.

У банку пояснили, що це рішення ухвалене у зв'язку з чинним військовим становищем в Україні. Продовження терміну дії відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року. Також банк закликав клієнтів, для яких вже були перевипущені картки, звернутися до відділення Ощадбанку для їх отримання.

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