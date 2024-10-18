Клиентка Ощадбанка пожаловалась, что при попытке получить деньги через банкомат ей было отказано.

Клиентка Ощадбанка пожаловалась на трудности с обналичиванием - проблемы возникали как при попытке снять деньги в банкоматах, так и при получении их в отделении, где необходимой суммы не было.

Жалоба размещена на портале "Минфин".

Клиентка Ощадбанка пожаловалась, что при попытке получить деньги через банкомат ей было отказано, причем, по ее словам, по техническим причинам.

"Связались с чат-ботом, карту проверили, рабочая, банкомат просто не выдал денег. А почему не выдал - непонятно", - говорится в ее жалобе клиентки Ощадбанка.

На следующий день другой банкомат учреждения выдал деньги, но не в полном объеме. После этого клиентка обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что "средств нет".

"В кассе нет денег, мне что, приходится бегать по городу в поисках банкоматов? Это просто ужас", - сетует клиентка Ощадбанка. В самом Ощадбанке пока не прокомментировали эту ситуацию. К моменту публикации материала ответа банка на жалобу еще не было.

Напомним, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, в том числе тех, у которых срок истекает. Теперь они будут оставаться действительными как минимум до 31 декабря 2024 года.

В банке объяснили, что данное решение принято в связи с действующим военным положением в Украине. Продление срока действия происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года. Также банк призвал клиентов, для которых уже были перевыпущены карты, обратиться в отделение Ощадбанка для их получения.

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