Клієнт ПриватБанку замовив певну суму для отримання в валюті, але операціоніст розділив її на дві частини.

Клієнт ПриватБанку висловив невдоволення з приводу труднощів при отриманні доларів - він зазначив, що ця ситуація тривала досить довго, і в результаті йому не вдалося отримати всю потрібну суму.

Скарга розміщена на порталі "Мінфін".

Клієнт ПриватБанку замовив певну суму для отримання в валюті, але операціоніст розділив її на дві частини – для отримання 11 і 14 жовтня.

Проте 14 та 15 жовтня в касі були лише старі купюри, які, за словами клієнта, за кордоном можна було б реалізувати тільки з комісією. Це не влаштувало його, тому він зробив нову заявку на 15 і 16 жовтня.

"15 жовтня мені видали 75% суми і сказано у касі, що більше немає. 16 жовтня о 15:00 взагалі було сказано у касі, що моїх замовлених коштів уже немає, незважаючи на те, що згідно з повідомленням ПриватБанку я маю їх отримати протягом робочого дня", – йдеться у скарзі клієнта ПриватБанку.

ПриватБанк відреагував на скаргу, запросивши номер телефону клієнта для подальшого вирішення ситуації.

Нагадаємо, що вилучені або забуті в банкоматах картки не повертаються власникам, навіть якщо вони видані іншим банком. У такому випадку необхідно звернутися до свого банку для відновлення картки.

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