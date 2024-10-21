Клиент ПриватБанка заказал определенную сумму для получения в валюте, но операционист разделил ее на две части.

Клиент ПриватБанка выразил недовольство по поводу трудностей при получении долларов – он отметил, что эта ситуация продолжалась достаточно долго, и в результате ему не удалось получить всю требуемую сумму.

Жалоба клиента ПриватБанка была опубликована на портале "Минфин".

Клиент ПриватБанка заказал определенную сумму для получения в валюте, но операционист разделил ее на две части – для получения 11 и 14 октября.

Однако 14 и 15 октября в кассе были только старые купюры, которые, по словам клиента, за границей можно было бы реализовать только с комиссией. Это не устроило его, потому он сделал новую заявку на 15 и 16 октября.

"15 октября мне выдали 75% суммы и сказано в кассе, что больше нет. 16 октября в 15:00 вообще было сказано в кассе, что моих заказанных средств уже нет, несмотря на то, что согласно сообщению ПриватБанка я должен их получить в течение рабочего дня", – говорится в жалобе клиента ПриватБанка.

ПриватБанк отреагировал на жалобу, запросив номер телефона клиента для дальнейшего разрешения ситуации.

Напомним, что изъятые или забытые в банкоматах карты не возвращаются владельцам, даже если они выданы другим банком. В таком случае необходимо обратиться в свой банк для возобновления карты.

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