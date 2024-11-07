Клиентка "ПриватБанка" также выразила обеспокоенность, будут ли эти купюры приняты при расчете.

Клиенты "ПриватБанка" жалуются на получение в банковских отделениях наличных денег в очень плохом состоянии.

В жалобах на портале Минфин говорится, что в "ПриватБанке" выдают изношенные, порванные, грязные купюры с пятнами и посторонними надписями. В "ПриватБанке" утверждают, что эти купюры являются действительными платежными средствами.

Как сообщается на портале "Минфин", одна из клиенток рассказала, что заказала евро в киевском отделении "ПриватБанка" на Лесном проспекте. Кассир выдал ей очень поврежденные купюры. Женщина отметила, что банкноты были в настолько плохом состоянии, что ее пришлось выбирать хоть какие-нибудь приличные из предоставленных.

Клиентка "ПриватБанка" также выразила обеспокоенность, будут ли эти купюры приняты при расчете, сможет ли она позже обменять их на гривны, поскольку эти деньги нужны для лечения.

"Такие деньги должны списываться и утилизироваться, а не выдаваться клиентам банка. Купюры старые и ветхие! Теперь очень нервничаем, сможем ли со временем поменять эти купюры на гривну, ведь это связано с грядущим лечением. Очень недовольны такой нечестной работой банка и таким отношением к клиентам. Это просто недопустимо", — написала она в жалобе.

В свою очередь, в ПриватБанке заверили, что валютные операции выполняются в соответствии с требованиями Национального банка Украины. В банке объяснили, что банкноты, не имеющие явных признаков подделки или значительных повреждений, вполне пригодны для обращения, независимо от года выпуска. Так, купюры долларов США, выпущенные в период с 1996 по 2013 годы, продолжают обращаться в Украине, и банк не планирует их вывод в ближайшее время.

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