В ПриватБанке отметили, что подобные жалобы могут рассматриваться от 45 до 120 дней.

Клиентка ПриватБанка столкнулась с проблемой после того, как с ее карты были списаны средства в пользу иностранной компании.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

Платеж был произведен без ее согласия, а сама карта была заблокирована ПриватБанком. Несмотря на то, что женщина обратилась в службу поддержки ПриватБанка и попросила заблокировать транзакцию, банк только заблокировал карту.

Женщина рассказала на портале Минфин, что она никогда не имела дела с этой компанией, не производила платежей и не подписывалась на регулярные услуги. Клиентка ПриватБанка выразила возмущение из-за того, что проблему пообещали решить в течение 120 дней, что показалось ей слишком длительным сроком.

"Деньги пошли неизвестно куда, карточка заблокирована. Рассказали, что в течение 120 дней будут решать (очень сомневаюсь)", - возмущенно написала клиентка ПриватБанка.

Пытаясь закрыть счет и перевести деньги на новую карточку, женщина не получила квитанцию ​​о закрытии счета ПриватБанка и выяснила, что перевод средств может занять до 48 часов.

Представители ПриватБанка пояснили, что списание средств в пользу иностранных компаний может произойти по разным причинам, в частности, из-за похищения данных карты или подписки на автоматические платежи. Они также подчеркнули, что подобные жалобы могут рассматриваться от 45 до 120 дней, поскольку это регламентируется правилами платежной системы. Банк посоветовал обращаться в полицию в случае несанкционированных списаний, поскольку расследование мошенничества не входит в их компетенцию.

Последние новости Украины:

Все время находилась в больнице: у клиентки "ПриватБанка" забрали более 10 тысяч после похищения карт.

Клиент ПриватБанка хотел снять с карты доллары, но получил не все деньги: "Выдали 75% суммы".

Ощадбанк не выдал деньги: в отделении банка заявили, что средств нет.