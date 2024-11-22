За словами клієнта, ПриватБанк знизив його ліміт з 90 000 до 0 гривень, не надавши жодних пояснень.

Нещодавно ПриватБанк обнулив кредитний ліміт клієнта без попередження чи пояснень - розмір ліміту розраховується індивідуально для кожного користувача.

Історія клієнта була опублікована на форумі Мінфіну.

За словами клієнта, ПриватБанк знизив його ліміт з 90 000 до 0 гривень, не надавши жодних пояснень. Клієнт ПриватБанк висловив обурення з приводу того, що, незважаючи на його бездоганну кредитну історію, банк миттєво обнулив ліміт, що ставить під сумнів всю цінність підтримання хорошої кредитної репутації.

«Навіщо тоді мені стежити і створювати хорошу кредитну історію, якщо банк в секунду обнуляє ліміт до 0? Ніколи не дозволяв собі прострочити платіж, із задоволенням користувався сервісом. На знак подяки Приват обнуляє все до 0 без пояснень», — пише клієнт.

Клієнт ПриватБанк також зазначив, що щомісячно отримував великі суми через термінали, але банк, на його думку, не враховує ці фактори. Клієнт припустив, що ПриватБанк, ймовірно, більше орієнтований на обслуговування людей з невеликими доходами, зокрема пенсіонерів.

У відповідь на скаргу клієнта служба підтримки ПриватБанку вибачилась за незручності та пояснила, що кредитні ліміти визначаються на основі складної математичної моделі, яка враховує багато різних показників. В банку також зазначили, що, у разі перегляду ліміту, клієнт буде проінформований.

"Рішення щодо розміру кредитних лімітів ухвалюються індивідуально на основі математичної моделі, що складається з великої кількості показників. Якщо буде змінено рішення щодо вашого ліміту, ми обов’язково повідомимо вас про це", — йдеться в офіційній відповіді банку.

В коментарях до цієї ситуації користувачі висловлюють думку, що модель, на яку спирається ПриватБанк, або вийшла з-під контролю, або потребує налаштування, адже вона, схоже, не завжди працює коректно.

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