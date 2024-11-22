По словам клиента, ПриватБанк снизил его предел с 90 000 до 0 гривен, не предоставив никаких объяснений.

Недавно ПриватБанк обнулил кредитный лимит клиента без предупреждения или объяснений – размер лимита рассчитывается индивидуально для каждого пользователя.

История клиента опубликована на форуме Минфина.

По словам клиента, ПриватБанк снизил его предел с 90 000 до 0 гривен, не предоставив никаких объяснений. Клиент ПриватБанк выразил возмущение тем, что, несмотря на его безупречную кредитную историю, банк мгновенно обнулил лимит, что ставит под сомнение всю ценность поддержания хорошей кредитной репутации.

«Зачем тогда мне следить и создавать хорошую кредитную историю, если банк в секунду обнуляет лимит до 0? Никогда не позволял себе просрочить платеж, с удовольствием пользовался сервисом.

Клиент ПриватБанк также отметил, что ежемесячно получал большие суммы из-за терминалов, но банк, по его мнению, не учитывает эти факторы.

В ответ на жалобу клиента служба поддержки ПриватБанка принесла извинения за неудобства и объяснила, что кредитные лимиты определяются на основе сложной математической модели, учитывающей много разных показателей. В банке также отметили, что в случае просмотра лимита клиент будет проинформирован.

"Решения по размеру кредитных лимитов принимаются индивидуально на основе математической модели, состоящей из большого количества показателей. Если будет изменено решение по вашему лимиту, мы обязательно сообщим вам об этом", — говорится в официальном ответе банка.

В комментариях к этой ситуации пользователи высказывают мнение, что модель, на которую опирается ПриватБанк, либо вышла из-под контроля, либо требует настройки, ведь она, похоже, не всегда работает корректно.

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