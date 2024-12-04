Менеджер ПриватБанка отказался принять доказательство соглашения и заявил, что "объяснений в телефонном режиме достаточно".

ПриватБанк заблокировал счет клиента и прекратил с ним сотрудничество, когда он совершил две операции – после контрагент требовал возврата средств и подал жалобу на мужчину в банк.

Жалоба была опубликована на сайте Минфина.

Клиент ПриватБанка рассказал, что 17 июля и 27 августа 2024 получил два перевода от лица, которому продал криптовалюту. Через три месяца с ним связался менеджер ПриватБанка и сообщил, что отправитель требует вернуть средства. Муж считал это мошенничеством, поскольку не было оснований для возврата денег за проданную криптовалюту.

Менеджер ПриватБанка отказался принять доказательство соглашения и заявил, что "объяснений в телефонном режиме достаточно". Через неделю счет клиента был заблокирован, а деловые отношения с ним разорваны. Банк сообщил, что для разблокирования счета необходимо обращаться в правоохранительные органы и получить решение суда. Мужчина заверил, что не наносил никакого ущерба контрагента.

В ПриватБанке объяснили, что проверка законности операций с криптовалютой является составной частью финансового мониторинга и важной мерой по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

"На данный момент ваше обслуживание ограничено. При прекращении деловых отношений вы можете перевести остаток средств на счет в другом банке", - сообщили в ПриватБанке.

Клиенту было предложено перевести остатки на счета в других банках. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и предоставить следующие документы:

Реквизиты счета в другом банке;

Документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

Документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, с указанием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика Украины;

Заявление о переводе средств.

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