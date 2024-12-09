Водії все частіше припарковуються не на відведених для цього місцях, а, зокрема, на паркомісцях для людей з інвалідністю.

В Україні може зрости кількість паркомісць для людей з інвалідністю, що є важливим кроком у відповідь на запити суспільства та наслідки повномасштабної війни.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк. Вона пояснила, що з'являться навіть підвищені штрафи за порушення.

Вона зауважила, що інфраструктура великих міст, зокрема столиці, наразі не здатна забезпечити потребу у паркувальних місцях, що створює проблеми з паркуванням. Як наслідок, водії все частіше припарковуються не на відведених для цього місцях, а, зокрема, на паркомісцях для людей з інвалідністю.

Шуляк навела приклад, коли нещодавно у Львові ветеран зробив зауваження водієві, який припаркувався на місці для людей з інвалідністю. Водій відмовився забрати своє авто, а ветеран став жертвою образ і навіть спроби наїзду.

Такі випадки, на жаль, трапляються часто, і Шуляк наголосила на необхідності системного підходу до вирішення проблеми. Одним із кроків є підвищення штрафів за порушення правил паркування, а також вдосконалення законодавства щодо проектування житлових комплексів та інфраструктури з достатньою кількістю паркомісць.

"Нести реальну відповідальність мають як ті, хто зводить будинки без потрібної кількості паркомісць, так і ті, хто внаслідок цього паркується не там, де треба. Наразі штрафи можуть становити до 2 тисяч гривень. Але як показує практика, цього замало. Водночас, нам слід подбати і про збільшення кількості паркомісць для людей з інвалідністю. У комплексі це сприятиме вирішенню проблеми", – впевнена Шуляк.

Вона також наголосила, що ці зміни повинні бути впроваджені найближчими роками, оскільки внаслідок війни кількість людей з інвалідністю зростає, що підвищує потребу в створенні безбар'єрного середовища, зокрема у забезпеченні доступу до паркувальних місць.

Джерело: РБК-України.

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