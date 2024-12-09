Водители все чаще припарковываются не на отведенных для этого местах, а в частности на паркоместах для людей с инвалидностью.

В Украине может возрасти количество паркомест для людей с инвалидностью, что является важным шагом в ответ на запросы общества и последствия полномасштабной войны.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк. Она объяснила, что появятся даже повышенные штрафы за нарушение.

Она отметила, что инфраструктура крупных городов, в частности столицы, пока не способна обеспечить потребность в парковочных местах, что создает проблемы с парковкой. Как следствие, водители все чаще припарковываются не на отведенных для этого местах, а в частности на паркоместах для людей с инвалидностью.

Шуляк привела пример, когда недавно во Львове ветеран сделал замечание водителю, припарковавшемуся на месте для людей с инвалидностью. Водитель отказался забрать свой автомобиль, а ветеран стал жертвой оскорблений и даже попытки наезда.

Такие случаи, к сожалению, случаются часто, и Шуляк отметила необходимость системного подхода к решению проблемы. Одним из шагов является повышение штрафов за нарушение правил парковки, а также усовершенствование законодательства по проектированию жилых комплексов и инфраструктуры с достаточным количеством паркомест.

"Нести реальную ответственность имеют как те, кто возводит дома без нужного количества паркомест, так и те, кто в результате паркуется не там, где надо. Сейчас штрафы могут составлять до 2 тысяч гривен. Но как показывает практика, этого мало. В то же время нам следует позаботиться и об увеличении количества паркомест для людей с инвалидностью. В комплексе это будет способствовать решению проблемы», – уверена Шуляк.

Она также подчеркнула, что эти изменения должны быть внедрены в ближайшие годы, поскольку в результате войны количество людей с инвалидностью растет, что повышает потребность в создании безбарьерной среды, в частности, в обеспечении доступа к парковочным местам.

Источник: РБК-Украина.

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