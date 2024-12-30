Основними причинами такого значного подорожчання є зростання вартості молока-сировини на 40%, а також проблеми з електропостачанням і здорожчанням пального.

Ціни на вершкове масло в Україні зросли майже на 80% порівняно з минулим роком, і на найближчі місяці не варто очікувати на зниження вартості цього популярного продукту.

За словами аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максима Гопки, в даний час вартість вершкового масла в супермаркетах коливається в межах 110-115 гривень за кілограм. Основними причинами такого значного подорожчання є зростання вартості молока-сировини на 40%, а також проблеми з електропостачанням.

Постійні відключення світла змушують виробників використовувати генератори, що призводить до додаткових витрат на паливо, ціна якого також зросла в останні кілька місяців. Крім того, зростання витрат на електроенергію та збільшення податків також сприяли підвищенню вартості масла. Експерт зазначив, що ціни на продукти можуть знизитися тільки в разі надлишкової пропозиції на ринку.

"Зокрема, молочні продукти можуть трохи здешевшати, коли потепліє - навесні - на початку літа. У цей період збільшуються надої молока, коштом чого традиційно знижується ціна на молоко-сировину", - підкреслив Гопка.

Аналітик зазначив, що незважаючи на можливе зниження вартості молока в літній період, найближчими місяцями ціни на вершкове масло, ймовірно, залишатимуться високими через складні економічні умови в країні.

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