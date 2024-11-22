В одній з українських областей може зрости тариф на воду - примітно, що в Україні немає мораторія на підвищення ціни на воду, тобто кожен водоканал сам приймає рішення.

Про це розповів начальник планово-економічного відділу Володимир Водовіз.

Так, у "Тернопільводоканалі" повідомили про можливе значне підвищення вартості холодного водопостачання. За словами Володимира Кузьми, тариф може зрости з 36 до 70 гривень.

"У тарифі вартість холодного водопостачання складала 5 гривень 62 копійки, а тепер – більше 10 гривень. Паливно-мастильні матеріали в тарифі були закладені на рівні 25-26 гривень, а зараз на АЗС – від 50 до 60 гривень. До прикладу реагенти для знезараження води зросли від 3 до 5 разів", — пояснив Володимир Водовіз.

Однією з причин підвищення тарифів є заборгованість підприємства, яка наразі становить 80 мільйонів гривень і може подвоїтися до кінця року. Володимир Кузьма зазначив, що за останні два роки підприємство не отримувало повного відшкодування за надані послуги, через що накопичилися борги.

Також в структурі тарифу є значні витрати на обслуговування кредиту Світового банку, отриманого для модернізації об'єктів водоканалу. Якщо у тарифі не буде закладено кошти для обслуговування цього кредиту, підприємство опиниться у борговій ямі перед Міністерством фінансів, оскільки субкредит ще не погашено.

"Так, на кінець року буде близько 140 мільйонів гривень, і їх ми не маємо з чого покривати", — додав Кузьма.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.



Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.