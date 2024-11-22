В одной из украинских областей может вырасти тариф на воду – примечательно, что в Украине нет моратория на повышение цены на воду, то есть каждый водоканал сам принимает решение.

Об этом рассказал начальник планово-экономического отдела Владимир Водовиз.

Так, в "Тернопольводоканале" сообщили о возможном значительном повышении стоимости холодного водоснабжения. По словам Владимира Кузьмы, тариф может возрасти с 36 до 70 гривен.

"В тарифе стоимость холодного водоснабжения составляла 5 гривен 62 копейки, а теперь – более 10 гривен. Горюче-смазочные материалы в тарифе были заложены на уровне 25-26 гривен, а сейчас на АЗС – от 50 до 60 гривен. К примеру реагенты для обеззараживания воды выросли от 3 до 5 раз", - пояснил Владимир Водовиз.

Одной из причин повышения тарифов является задолженность предприятия, которая составляет 80 миллионов гривен и может удвоиться до конца года. Владимир Кузьма отметил, что за последние два года предприятие не получало полного возмещения за предоставленные услуги, из-за чего скопились долги.

Также в структуре тарифа имеются значительные расходы по обслуживанию кредита Всемирного банка, полученного для модернизации объектов водоканала. Если в тарифе не будут заложены средства для обслуживания этого кредита, предприятие окажется в долговой яме перед Министерством финансов, поскольку субкредит еще не погашен.

"Да, на конец года будет около 140 миллионов гривен, и их мы не из чего покрывать", - добавил Кузьма.

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