Згідно з експертних оцінок, з початку осені ціна на сировину для виробництва хліба також продовжує зростати. За прогнозами науковців, в грудні ці продукти можуть подорожчати ще на 3-5%.

В Україні з початку 2024 року значно зросли ціни на хліб та хлібобулочні вироби - за прогнозами науковців, в грудні ці продукти можуть подорожчати знову. ще на 3-5%.

Про це попередила низка експертів у коментарі для українських ЗМІ. Проблеми з борошном почалися ще від весни, і, попри зібраний новий урожай, ситуація ускладнюється.

Згідно з експертних оцінок, з початку осені ціна на сировину для виробництва хліба також продовжує зростати. Протягом жовтня-листопада 2024 року вартість борошна збільшилася на 2,8% — до 18,66 гривні за кілограм, а соняшникова олія подорожчала на 3,3% і досягла 65,02 гривні за кілограм. Єдиним винятком став цукор, який здешевшав на 4,4% — до 33,55 гривні за кілограм.

Згідно з даними науковця Світлани Черемісіної, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 49,90 грн за кілограм, що на 13,2% більше, а хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 40,81 грн (+14,2%). Житній хліб тепер коштує 42,67 грн за кілограм, що на 14,1% дорожче. Також батон додав 14% у вартості, тепер його ціна складає 26,26 грн за 500 грамів. За прогнозами науковців, в грудні ці продукти можуть подорожчати ще на 3-5%.

Згідно з іншими прогнозами, в грудні овочі можуть подорожчати на 15%, а фрукти – на 10%. Так, білокачанна капуста може коштувати до 33 гривень, ріпчаста цибуля – до 20 гривень, а картопля – до 37 гривень.

Ціни на м'ясо також зазвичай зростають перед святами, тому у грудні очікується підвищення роздрібних цін на м'ясо до 9%.

Джерело: 24Канал.

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