З початку року в Житомирській філії "Газмережі" було перевірено 4 641 лічильник, з яких 2 872 виявилися непридатними для точного обліку.

Частина українців повинна терміново пройти повірку лічильників, що може призвести до зменшення витрат на комунальні послуги.

Про це повідомляє Житомирська філія компанії-газопостачальника "Газмережі".

Повірка лічильника необхідна для того, щоб переконатися, що він працює правильно і показує точні дані. Неправильно працюючий лічильник може нараховувати завищені показники, що спричиняє переплату за газ.

Як повідомляє Житомирська філія компанії "Газмережі", з початку року в лабораторії було перевірено 4 641 лічильник, і 2 872 з них виявилися непридатними для точного обліку.

Повірка проводиться лише фахівцями – споживач не може здійснювати її самостійно. Є два види перевірки:

Планова повірка – проводиться раз на кілька років в залежності від типу лічильника.

– проводиться раз на кілька років в залежності від типу лічильника. Позапланова повірка – якщо споживач сумнівається в точності роботи лічильника або якщо пристрій давно не використовувався.

Регулярна перевірка лічильників допоможе уникнути зайвих витрат на комунальні послуги.

Нагадаємо, під час опалювального сезону (до квітня включно) вартість електроенергії для деяких споживачів буде знижена. Зокрема, Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка передбачає знижену ціну для власників електроопалювальних установок, що відповідають вимогам законодавства.

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