С начала года в Житомирском филиале "Газсети" был проверен 4641 счетчик, из которых 2872 оказались непригодными для точного учета.

Часть украинцев должна срочно пройти поверку счетчиков, что может привести к сокращению расходов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Житомирский филиал компании-газопоставщика "Газсети".

Поверка счетчика необходима, чтобы убедиться, что он работает правильно и показывает точные данные. Неправильно работающий счетчик может начислять завышенные показатели, что влечет за собой переплату за газ.

Как сообщает Житомирский филиал компании "Газсети", с начала года в лаборатории было проверено 4641 счетчик, и 2872 из них оказались непригодными для точного учета.

Поверка производится только специалистами – потребитель не может производить ее самостоятельно. Есть два вида проверки:

Плановая поверка – производится раз в несколько лет в зависимости от типа счетчика.

– производится раз в несколько лет в зависимости от типа счетчика. Внеплановая поверка – если потребитель сомневается в точности работы счетчика или если устройство давно не использовалось.

Регулярная проверка счетчиков поможет избежать лишних трат на коммунальные услуги.

Напомним, во время отопительного сезона (до апреля включительно) стоимость электроэнергии для некоторых потребителей будет снижена. В частности, Кабинет Министров Украины утвердил постановление, предусматривающее пониженную цену для владельцев электроотопительных установок, отвечающих требованиям законодательства.

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