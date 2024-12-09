Согласно экспертным оценкам, с начала осени цена на сырье для производства хлеба продолжает расти.

В Украине с начала 2024 года значительно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия – по прогнозам ученых, в декабре эти продукты могут подорожать снова.

Об этом предупредили ряд экспертов в комментарии для украинских СМИ. Проблемы с мукой начались с весны, и, несмотря на собранный новый урожай, ситуация усложняется.

Согласно экспертным оценкам, с начала осени цена на сырье для производства хлеба продолжает расти. В октябре-ноябре 2024 года стоимость муки увеличилась на 2,8% — до 18,66 гривны за килограмм, а подсолнечное масло подорожало на 3,3% и достигло 65,02 гривны за килограмм. Единственным исключением стал сахар, подешевевший на 4,4% — до 33,55 гривны за килограмм.

Согласно данным ученой Светланы Черемисиной, хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 49,90 грн за килограмм, что на 13,2% больше, а хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 40,81 грн (+14,2%) . Ржаной хлеб теперь стоит 42,67 грн. за килограмм, что на 14,1% дороже. Также батон прибавил 14% в стоимости, теперь его цена составляет 26,26 грн. за 500 граммов. По прогнозам ученых, в декабре эти продукты могут подорожать еще на 3-5%.

Согласно другим прогнозам, в декабре овощи могут подорожать на 15%, а фрукты – на 10%. Так, белокочанная капуста может стоить до 33 гривен, репчатый лук – до 20 гривен, а картофель – до 37 гривен.

Цены на мясо обычно растут перед праздниками, поэтому в декабре ожидается повышение розничных цен на мясо до 9%.

Источник: 24Канал.

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