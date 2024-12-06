В Україні значно зросла вартість продуктів, одними з найбільших зростань ціни можна помітити у сегменті молочної продукції - ціни суттєво виросли у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це розповів аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.
Ціни на молочні продукти в Україні значно зросли: молоко зараз коштує в середньому 55,04 грн за кг (+22% за рік), сметана – 156,79 грн за кг (+24%), а тверді сири – до 523,34 грн за кг (+19%). Основними причинами подорожчання стали дефіцит молока-сировини та збільшення витрат на виробництво, що призвело до скорочення споживання молочних продуктів на внутрішньому ринку.
Ось кілька прикладів:
- Молоко пастеризоване (2,5% жирності):
- середня ціна: 55,04 грн/кг (+8% за місяць, +22% за рік);
- найнижча ціна: 36,55 грн/кг (бренд "Кожен день");
- найвища ціна: 79,28 грн/кг (бренд Organic Milk).
- Кефір (2,5% жирності):
- середня ціна: 64,81 грн/кг (+4,6% за місяць, +23% за рік);
- найнижча ціна: 40,54 грн/кг (у плівці);
- найвища ціна: 116,75 грн/кг (бренд "Малятко").
- Сметана (15% жирності):
- середня ціна: 156,79 грн/кг (+6,5% за місяць, +24% за рік);
- найнижча ціна: 104,75 грн/кг (бренд "Ашан");
- найвища ціна: 215,43 грн/кг (бренд Organic Milk).
- Вершкове масло (73% жирності):
- середня ціна: 518,23 грн/кг (+4% за місяць, +30% за рік);
- найнижча ціна: 384,50 грн/кг (бренд "Ашан");
- найвища ціна: 630,00 грн/кг (бренд "Волошкове поле").
- Тверді сири (Голландський, Гауда, Маасдам):
- ціни варіюються від 289,00 грн/кг (бренд "Кременецькі молочні вироби") до 972,67 грн/кг (імпортний Маасдам).
- Загалом ціни зросли на 5–20% залежно від виду сиру.
Основний фактор зростання цін — це подорожчання молока-сировини, яке становить до 60% витрат на виробництво молочних продуктів. Окрім цього, дефіцит молока на внутрішньому ринку та високі логістичні витрати також підвищують ціни. Інші чинники включають:
- Інфляція: Високі темпи інфляції впливають на всі складові виробництва, від кормів для тварин до пального для транспорту.
- Зростання витрат на енергоресурси: Вартість електроенергії та пального зросла, що відображається на всіх етапах виробництва та зберігання молочних продуктів.
- Сезонність: Взимку виробництво молока традиційно зменшується, що ще більше обтяжує ринок.
Зокрема, зростання цін змушує багатьох українців із середнім і низьким рівнем доходу скорочувати споживання молочних продуктів або обирати дешевші варіанти.
Прогнозується, що до кінця року ціни на молочні продукти залишатимуться на високому рівні. Однак у другій половині грудня може спостерігатися незначне зниження вартості, що пов'язано зі зменшенням попиту на внутрішньому ринку.
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