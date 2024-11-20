За даними НБУ, поточні тенденції в аграрному секторі свідчать про стійке подорожчання ряду продуктів.

Низькі врожаї, погіршена якість овочів і фруктів, а також швидке вичерпання запасів минулого року сприяють зростанню цін на продовольчому ринку України.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

За даними НБУ, поточні тенденції в аграрному секторі свідчать про стійке подорожчання ряду продуктів. Ціни буть зростати й надалі: зокрема м'яса, молочних виробів і кондитерських товарів.

За останні місяці ціни на оброблені харчові продукти збільшилися на 8,9% у річному вимірі, що значно перевищило прогноз НБУ, який становив 5,9% на червень 2024 року.

"Спочатку спостерігалося зниження вартості олії, однак після цього ціни на олійні культури почали зростати. Довготривале здорожчання м'яса також чинить значний тиск на загальний рівень інфляції. Крім того, збільшення експорту продуктів харчування створює додатковий тиск на внутрішній ринок і ціни", — зазначили в НБУ.

Регулятор вважає, що зростання собівартості продукції спричинило підвищення оптових цін, що в свою чергу може відобразитися на кінцевих цінах для споживачів.

Інфляція на ринку продовольства залишатиметься високою найближчим часом. Зокрема, очікується подорожчання м'яса, молочних продуктів і борошняних виробів. Однак поліпшення ситуації з інфляцією може настати до весни 2025 року, коли з'явиться новий врожай, що повинно уповільнити зростання цін на сировину. За прогнозами, до кінця 2025 року інфляція на ці товари може знизитися до приблизно 6%.

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