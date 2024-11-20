Низкие урожаи, ухудшенное качество овощей и фруктов, а также быстрое истощение запасов в прошлом году способствуют росту цен на продовольственном рынке Украины.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

По данным НБУ, текущие тенденции в аграрном секторе свидетельствуют об устойчивом удорожании ряда продуктов. Цены будут расти и дальше: в частности мяса, молочных изделий и кондитерских товаров.

За последние месяцы цены на обработанные пищевые продукты увеличились на 8,9% в годовом исчислении, что значительно превысило прогноз НБУ, который составил 5,9% на июнь 2024 года.

"Сначала наблюдалось снижение стоимости масла, однако после этого цены на масличные культуры начали расти. Долгое время подорожание мяса также оказывает значительное давление на общий уровень инфляции. Кроме того, увеличение экспорта продуктов питания создает дополнительное давление на внутренний рынок и цены", — отметили. в НБУ.

Регулятор считает, что рост себестоимости продукции повлек за собой повышение оптовых цен, что в свою очередь может отразиться на конечных ценах для потребителей.

Инфляция на рынке продовольствия будет оставаться высокой в ​​ближайшее время. В частности, ожидается подорожание мяса, молочных продуктов и мучных изделий. Однако улучшение ситуации с инфляцией может наступить к весне 2025 г., когда появится новый урожай, что должно замедлить рост цен на сырье. По прогнозам, к концу 2025 года инфляция на эти товары может снизиться примерно до 6%.

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