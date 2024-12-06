В Украине значительно возросла стоимость продуктов, одними из наибольших ростов цены можно заметить в сегменте молочной продукции – цены существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Цены на молочные продукты в Украине значительно выросли: молоко сейчас стоит в среднем 55,04 грн за кг (+22% в год), сметана – 156,79 грн за кг (+24%), а твердые сыры – до 523,34 грн за кг (+19%). Основными причинами удорожания стали дефицит молока-сырья и увеличение затрат на производство, что привело к сокращению потребления молочных продуктов на внутреннем рынке.

Вот несколько примеров:

Молоко пастеризованное (2,5% жирности):

средняя цена: 55,04 грн/кг (+8% в месяц, +22% в год);

самая низкая цена: 36,55 грн/кг (бренд "Каждый день");

высокая цена: 79,28 грн/кг (бренд Organic Milk).

средняя цена: 55,04 грн/кг (+8% в месяц, +22% в год); самая низкая цена: 36,55 грн/кг (бренд "Каждый день"); высокая цена: 79,28 грн/кг (бренд Organic Milk). Кефир (2,5% жирности):

средняя цена: 64,81 грн/кг (+4,6% в месяц, +23% в год);

самая низкая цена: 40,54 грн/кг (в пленке);

самая высокая цена: 116,75 грн/кг (бренд "Малыш").

средняя цена: 64,81 грн/кг (+4,6% в месяц, +23% в год); самая низкая цена: 40,54 грн/кг (в пленке); самая высокая цена: 116,75 грн/кг (бренд "Малыш"). Сметана (15% жирности):

средняя цена: 156,79 грн/кг (+6,5% в месяц, +24% в год);

самая низкая цена: 104,75 грн/кг (бренд "Ашан");

высокая цена: 215,43 грн/кг (бренд Organic Milk).

средняя цена: 156,79 грн/кг (+6,5% в месяц, +24% в год); самая низкая цена: 104,75 грн/кг (бренд "Ашан"); высокая цена: 215,43 грн/кг (бренд Organic Milk). Сливочное масло (73% жирности):

средняя цена: 518,23 грн/кг (+4% в месяц, +30% в год);

самая низкая цена: 384,50 грн/кг (бренд "Ашан");

самая высокая цена: 630,00 грн/кг (бренд "Волошковое поле").

средняя цена: 518,23 грн/кг (+4% в месяц, +30% в год); самая низкая цена: 384,50 грн/кг (бренд "Ашан"); самая высокая цена: 630,00 грн/кг (бренд "Волошковое поле"). Твердые сыры (Голландский, Гауда, Маасдам):

цены варьируются от 289,00 грн/кг (бренд "Кременецкие молочные изделия") до 972,67 грн/кг (импортный Маасдам).

В целом, цены выросли на 5–20% в зависимости от вида сыра.

Основной фактор роста цен – это подорожание молока-сырья, которое составляет до 60% затрат на производство молочных продуктов. Кроме того, дефицит молока на внутреннем рынке и высокие логистические затраты повышают цены. Другие факторы включают в себя:

Инфляция: Высокие темпы инфляции влияют на все составляющие производства от кормов для животных до горючего для транспорта.

Рост затрат на энергоресурсы: Стоимость электроэнергии и горючего выросла, что отражается на всех этапах производства и хранения молочных продуктов.

Сезонность: Зимой производство молока традиционно уменьшается, что еще больше тяготит рынок.

В частности, рост цен заставляет многих украинцев со средним и низким уровнем дохода сокращать потребление молочных продуктов или выбирать более дешевые варианты.

Предполагается, что до конца года цены на молочные продукты будут оставаться на высоком уровне. Однако во второй половине декабря может наблюдаться незначительное понижение стоимости, что связано с уменьшением спроса на внутреннем рынке.

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