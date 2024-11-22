По словам экспертов, нынешняя цена на яблоко является самой высокой за последние семь лет.

В октябре этого года стоимость яблок в Украине выросла, установив новый рекорд.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.

Цены на яблоко в 2024 году значительно изменились. Производители предлагают этот продукт в ценовом диапазоне от 17 до 25 грн за килограмм (0,41–0,61 €/кг) в зависимости от сорта, качества и объема партии.

Цена на яблоко выросла на 13% по сравнению с концом предыдущей недели и в среднем на 54% больше, чем в октябре 2023 года. В то же время, повышение стоимости не повлияло на спрос, поэтому ожидается дальнейший рост цены в этом сегменте.

По словам экспертов, нынешняя цена на яблоко является самой высокой за последние семь лет.

Причины роста цены на яблоки

Увеличение стоимости зимнего яблока связано с уменьшением предложения сортов на украинском рынке, при этом спрос остается высоким. Дополнительно на рынке не хватает качественных яблок, что заставляет производителей откладывать продажу, закладывая продукцию на хранение в ожидании более высоких цен.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине стремительно растут цены на один из популярных овощей – лук, ведь за последнюю неделю его стоимость поднялась на 16%.

Согласно данным ежедневного мониторинга, цена лука на оптовом рынке в октябре составляет 10-15 грн/кг в зависимости от качества и объемов партии. Рост происходит стремительными темпами.

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