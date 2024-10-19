Фахівці пояснюють, що фермери змушені збільшити відпускні ціни через скорочення пропозиції, тоді як попит залишається стабільно високим.

В Україні стрімко ростуть ціни на один із популярних овочів — цибулю, адже за останній тиждень її вартість піднялася на 16%.

Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу, ціна цибулі на гуртовому ринку у жовтні становить 10-15 грн/кг залежно від якості та обсягів партії. Зростання відбувається швидкими темпами.

Аналітики відзначають, що в жовтні 2024 року ціни на цибулю вже на 33% перевищують рівень аналогічного періоду минулого року.

«Багато великих виробників планують і надалі підвищувати ціни на якісну продукцію, якщо поточний рівень попиту збережеться», — зазначають експерти.

Причини зростання ціни

Фахівці пояснюють, що фермери змушені збільшити відпускні ціни через скорочення пропозиції, тоді як попит залишається стабільно високим.

Більшість господарств уже завершила збір урожаю, тому обсяги продукції з поля різко зменшилися. Крім того, через складні погодні умови — посушливе літо та дощову осінь — якісної продукції на ринку мало. Багато партій не відповідають необхідним стандартам.

Торгові компанії стикаються з труднощами у пошуку продукції відповідної якості для зберігання. Фермери також підтримують продаж, очікуючи ще більшого зростання ціни.

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