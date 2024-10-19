Специалисты объясняют, что фермеры вынуждены увеличить отпускные цены из-за сокращения предложения, в то время как спрос остается стабильно высоким.

В Украине стремительно растут цены на один из популярных овощей — лук, ведь за последнюю неделю его стоимость поднялась на 16%.

Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга, цена лука на оптовом рынке в октябре составляет 10-15 грн/кг в зависимости от качества и объемов партии. Рост происходит стремительными темпами.

Аналитики отмечают, что в октябре 2024 г. цены на лук уже на 33% превышают уровень аналогичного периода прошлого года.

«Многие крупные производители планируют и дальше повышать цены на качественную продукцию, если текущий уровень спроса сохранится», — отмечают эксперты.

Причины роста цен

Специалисты объясняют, что фермеры вынуждены увеличить отпускные цены из-за сокращения предложения, в то время как спрос остается стабильно высоким.

Большинство хозяйств уже завершило сбор урожая, поэтому объемы продукции с поля резко снизились. Кроме того, из-за сложных погодных условий — засушливого лета и дождливой осени — качественной продукции на рынке мало. Многие партии не отвечают необходимым стандартам.

Торговые компании сталкиваются с трудностями в поиске продукции соответствующего качества хранения. Фермеры также поддерживают продажу, ожидая еще большего роста цены.

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