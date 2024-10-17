18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн, а лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн.

Станом на 1 жовтня в Україні налічується 10,34 мільйона пенсіонерів - 25% з них отримують приблизно 2 760 гривень (66 доларів за актуальним курсом).

Про це йдеться в даних Опендатабот. Там також уточнили, що найвищі пенсії виплачуються в Києві, тоді як найнижчі спостерігаються у західних регіонах.

В Україні 10,34 мільйона пенсіонерів отримують державні виплати. З них майже кожен четвертий – 2,8 мільйона – продовжує працювати. Середня пенсія працюючих пенсіонерів становить приблизно 6 257 гривень. Для порівняння, середня пенсія в країні складає 5 851 гривню (141 долар).

43% пенсіонерів мають виплати нижчі за 100 доларів. Більше половини з них отримують лише 66 доларів або 2 760 гривень на місяць. 25,6% (2,64 мільйона) пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 гривень, а середня пенсія в цій групі досягає 6 860 гривень (165 доларів).

18,6% (1,92 мільйона) пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 гривень, з середньою пенсією 4 414 гривень (100 доларів). Лише 12,7% (1,31 мільйона) пенсіонерів отримують більше 10 000 гривень, і середня виплата в цій групі складає 15 354 гривні (370 доларів).

Нагадаємо, прожитковий мінімум для дорослого, враховуючи обов'язкові платежі, становить 9 170,4 гривень. Отже, мінімальна заробітна плата в 8 000 гривень не дозволяє працівнику покрити витрати навіть на найнеобхідніший набір продуктів та послуг. Прожитковий мінімум для дитини до 6 років складає 6 341,21 гривень, а для дітей старше 6 років — 7 925,62 гривень.

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