18,6% или 1,92 млн пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн, а только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн.

На 1 октября в Украине насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров - 25% из них получают примерно 2760 гривен (66 долларов по актуальному курсу).

Об этом говорится в данных Опендатабот . Там также уточнили, что самые высокие пенсии выплачиваются в Киеве, в то время как самые низкие наблюдаются в западных регионах.

В Украине 10,34 миллиона пенсионеров получают государственные выплаты. Из них почти каждый четвертый – 2,8 миллиона – продолжает работать. Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет около 6 257 гривен. Для сравнения, средняя пенсия в стране составляет 5851 гривну (141 доллар).

43% пенсионеров имеют выплаты ниже 100 долларов. Более половины из них получают всего 66 долларов или 2760 гривен в месяц. 25,6% (2,64 миллиона) пенсионеров получают от 5000 до 10000 гривен, а средняя пенсия в этой группе достигает 6860 гривен (165 долларов).

18,6% (1,92 миллиона) пенсионеров получают от 4000 до 5000 гривен, со средней пенсией 4414 гривен (100 долларов). Только 12,7% (1,31 миллиона) пенсионеров получают более 10 000 гривен, и средняя выплата в этой группе составляет 15 354 гривны (370 долларов).

Напомним, прожиточный минимум для взрослого, учитывая обязательные платежи, составляет 9170,4 гривен. Следовательно, минимальная заработная плата в 8 000 гривен не позволяет работнику покрыть расходы даже на необходимый набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум для ребенка до 6 лет составляет 6 341,21 гривен, а для детей старше 6 лет – 7 925,62 гривен.

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