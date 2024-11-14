Точная дата вывода из обращения пока не объявлена, однако НБУ уже анонсировали предстоящие изменения.

Национальный банк Украины решил вывести из обращения монеты, выпущенные до 2003 года с целью оптимизации номинального ряда.

Как сообщили в НБУ, однако на этих копейках не получится разбогатеть, поскольку они были изготовлены в больших тиражах и из доступных материалов, поэтому они не станут ценными коллекционными предметами.

В частности, речь идет о монетах номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. В НБУ уточнили, что эти монеты можно будет обменять:

до окончания военного положения;

в течение трех месяцев после его завершения.

Точная дата вывода из обращения пока не объявлена.

Эксперт Виталий Ткач, редактор сайта "Монеты-Ягодки", пояснил, что монеты, выводимые НБУ из обращения, не имеют высокой коллекционной стоимости. Ценят только монеты из драгоценных металлов, таких как золото или серебро, а также редкие экземпляры. Обычные оборотные монеты не представляют большой ценности из-за их массовости и доступности.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка", – отметил Ткач.

В качестве примера он приводит случай, когда мужчина планировал отложить монету в 10 копеек для своего племянника, думая, что она станет ценной. Но, как пояснил эксперт, даже монеты столетней давности не всегда обладают высокой стоимостью.

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