Изменения, которые были введены в Национальном банке Украины, касаются нескольких ключевых аспектов.

С 20 ноября Национальный банк Украины смягчил валютные ограничения, чтобы поддержать международную торговлю и программы технической помощи, усилив контроль.

Об этом сообщил НБУ.

Эти изменения касаются нескольких ключевых аспектов, таких как импортные контракты, международная техническая помощь, репатриация дивидендов и валютные кредиты.

Одним из важнейших изменений является отмена ограничений на сроки поставки для определенных категорий импорта. Теперь украинские предприятия могут рассчитываться за импортные товары, даже если сроки поставки не определены. Однако это возможно при условии, что платежи осуществляются в пользу иностранных экспортно-кредитных агентств или иностранных государств, и что участие иностранного ЭКА или государства в операции обязательно.

Для таких операций введен предел: сумма переводов не может превышать 10% от задолженности за импортируемые товары по состоянию на 1 ноября 2024 года. Это позволит стимулировать сотрудничество с иностранными партнерами и избежать риска потери финансирования.

Также были значительно расширены возможности для международных проектов технической помощи. Ранее валютные переводы разрешались только для программ, финансируемых Европейским Союзом.

Теперь эти переводы разрешены для проектов, финансируемых любыми международными донорами, включая США, Канаду, ООН и другие организации. Это будет способствовать более быстрым расчетам с поставщиками и подрядчиками, а также усилит доверие доноров к украинским реципиентам.

Относительно репатриации дивидендов НБУ усилил контроль, введя дополнительные требования. Теперь, чтобы осуществить перевод дивидендов, инвестор должен владеть акциями или корпоративными правами эмитента не менее шести месяцев, а сам эмитент должен функционировать не менее 12 месяцев с момента регистрации. Эти ограничения введены для предотвращения злоупотреблений и обеспечения прозрачности операций.

НБУ также запретил использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте во избежание спекуляций на валютном рынке и обеспечить большую стабильность финансовой системы.

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