З 20 листопада Національний банк України пом'якшив валютні обмеження, щоб підтримати міжнародну торгівлю та програми технічної допомоги, водночас посиливши контроль.

Про це повідомив НБУ.

Ці зміни стосуються кількох ключових аспектів, таких як імпортні контракти, міжнародна технічна допомога, репатріація дивідендів та валютні кредити.

Однією з важливих змін є скасування обмежень на терміни поставки для певних категорій імпорту. Тепер українські підприємства можуть розраховуватися за імпортні товари, навіть якщо термін поставки не визначений. Однак це можливо за умови, що платежі здійснюються на користь іноземних експортно-кредитних агентств або іноземних держав, і що участь іноземного ЕКА або держави в операції є обов'язковою.

Для таких операцій введений ліміт: сума переказів не може перевищувати 10% від заборгованості за імпортовані товари станом на 1 листопада 2024 року. Це дозволить стимулювати співпрацю з іноземними партнерами та уникнути ризиків втрати фінансування.

Також було значно розширено можливості для міжнародних проектів технічної допомоги. Раніше валютні перекази дозволялися лише для програм, фінансованих Європейським Союзом.

Тепер ці перекази дозволені для проектів, які фінансуються будь-якими міжнародними донорами, включаючи США, Канаду, ООН та інші організації. Це сприятиме швидшим розрахункам з постачальниками та підрядниками, а також посилить довіру донорів до українських реципієнтів.

Щодо репатріації дивідендів, НБУ посилив контроль, ввівши додаткові вимоги. Тепер, щоб здійснити переказ дивідендів, інвестор має володіти акціями чи корпоративними правами емітента не менше шести місяців, а сам емітент повинен функціонувати не менше 12 місяців з моменту реєстрації. Ці обмеження запроваджені для запобігання зловживанням і забезпечення прозорості операцій.

НБУ також заборонив використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, щоб уникнути спекуляцій на валютному ринку та забезпечити більшу стабільність фінансової системи.

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