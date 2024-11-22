За словами експертів, нинішня ціна на яблуко є найвищою за останні сім років.

У жовтні цього року вартість яблук в Україні зросла, встановивши новий рекорд.

Про це свідчать дані аналітиків проекту EastFruit.

Ціни на яблуко в 2024 році суттєво змінилися. Виробники пропонують цей продукт у ціновому діапазоні від 17 до 25 грн за кілограм (0,41–0,61 €/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії.

Ціна на яблуко зросла на 13% порівняно з кінцем попереднього тижня і в середньому на 54% більше, ніж у жовтні 2023 року. Водночас підвищення вартості не вплинуло на попит, тому очікується подальше зростання ціни в цьому сегменті.

За словами експертів, нинішня ціна на яблуко є найвищою за останні сім років.

Причини зростання ціни на яблука

Збільшення вартості зимового яблука пов’язане зі зменшенням пропозиції сортів на українському ринку, при цьому попит залишається високим. Додатково на ринку бракує якісних яблук, що змушує виробників відкладати продаж, закладаючи продукцію на зберігання в очікуванні вищих цін.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні стрімко ростуть ціни на один із популярних овочів — цибулю, адже за останній тиждень її вартість піднялася на 16%.

Згідно з даними щоденного моніторингу, ціна цибулі на гуртовому ринку у жовтні становить 10-15 грн/кг залежно від якості та обсягів партії. Зростання відбувається швидкими темпами.

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