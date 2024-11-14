Національний банк України вирішив вивести з обігу монети, випущені до 2003 року, з метою оптимізації номінального ряду.
Як повідомили у НБУ, однак на цих копійках не вийде розбагатіти, оскільки їх було виготовлено у великих тиражах і з доступних матеріалів, тому вони не стануть цінними колекційними предметами.
Зокрема, йдеться про монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. У НБУ уточнили, що ці монети можна буде обміняти:
- до закінчення воєнного стану;
- протягом трьох місяців після його завершення.
Точної дати виведення з обігу поки що не оголошено.
Експерт Віталій Ткач, редактор сайту "Монети-Ягідки", пояснив, що монети, які НБУ виводить з обігу, не мають високої колекційної вартості. Цінуються тільки монети з дорогоцінних металів, таких як золото або срібло, а також рідкісні екземпляри. Звичайні обігові монети не становлять великої цінності через їх масовість та доступність.
"Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через 100 років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка", – зазначив Ткач.
Як приклад він наводить випадок, коли чоловік планував відкласти монету в 10 копійок для свого племінника, думаючи, що вона стане цінною. Але, як пояснив експерт, навіть монети столітньої давності не завжди мають високу вартість.
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