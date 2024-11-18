Під час опалювального сезону (до квітня включно) вартість електроенергії для деяких споживачів буде знижена.

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію - тому в грудні більшість українців заплатить за однією ціною, проте інша частина може сплачувати менше.

Стало відомо, скільки коштуватиме кожна кВт*год.

Під час опалювального сезону (до квітня включно) вартість електроенергії для деяких споживачів буде знижена. Зокрема, Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка передбачає знижену ціну для власників електроопалювальних установок, що відповідають вимогам законодавства.

Згідно з цими правилами, з 1 жовтня по 30 квітня ці споживачі платитимуть за електроенергію по 2,64 грн за кВт·год, але тільки за умови, що їхнє споживання не перевищить 2000 кВт·год на місяць. Якщо ліміт буде перевищено, за кожен додатковий кіловат-годину буде нараховуватися вища ціна — 4,32 грн за кВт·год.

Також можна зекономити на оплаті електроенергії, якщо встановлено багатозонний лічильник. Для користувачів з двозонним тарифом в нічний час (з 23:00 до 07:00) ціна за електроенергію знижена вдвічі — 2,16 грн за кВт·год.

Для тих, хто має тризонний лічильник, діють три різні тарифи:

Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) — 1,728 грн за кВт·год;

Напівпіковий тариф (з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00) — 4,34 грн за кВт·год;

Піковий тариф (з 08:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00) — 6,48 грн за кВт·год.

Тризонний лічильник варто встановлювати, якщо у вас є значне споживання електроенергії та ви можете контролювати час використання електричної енергії.

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