Во время отопительного сезона (до апреля включительно) стоимость электроэнергии для некоторых потребителей будет снижена.

В Украине действуют сразу несколько тарифов на электроэнергию – поэтому в декабре большинство украинцев заплатит по одной цене, однако другая часть может платить меньше.

Стало известно, сколько будет стоить каждый кВт*ч.

Во время отопительного сезона (до апреля включительно) стоимость электроэнергии для некоторых потребителей будет снижена. В частности, Кабинет Министров Украины утвердил постановление, предусматривающее пониженную цену для владельцев электроотопительных установок, отвечающих требованиям законодательства.

Согласно этим правилам, с 1 октября по 30 апреля эти потребители будут платить за электроэнергию по 2,64 грн за кВтч, но только при условии, что их потребление не превысит 2000 кВтч в месяц. Если лимит будет превышен, за каждый дополнительный киловатт-час будет начисляться более высокая цена — 4,32 грн за кВтч.

Также можно сэкономить на оплате электроэнергии, если установлен многозонный счетчик. Для пользователей с двухзонным тарифом в ночное время (с 23:00 до 07:00) цена электроэнергии снижена вдвое — 2,16 грн за кВт·час.

Для тех, кто имеет трехзонный счетчик, действуют три разных тарифа:

Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) - 1,728 грн за кВт·ч;

Полупиковый тариф (с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00) - 4,34 грн за кВтч;

Пиковый тариф (с 08:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00) - 6,48 грн за кВт·час.

Трехзонный счетчик следует устанавливать, если у вас есть значительное потребление электроэнергии и вы можете контролировать время использования электрической энергии.

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