Основными причинами столь значительного подорожания является рост стоимости молока-сырья на 40%, а также проблемы с электроснабжением и удорожанием горючего.

Цены на сливочное масло в Украине выросли почти на 80% по сравнению с прошлым годом, и на ближайшие месяцы не стоит ожидать снижения стоимости этого популярного продукта.

По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопко, в настоящее время стоимость сливочного масла в супермаркетах колеблется в пределах 110-115 гривен за килограмм. Основными причинами столь значительного подорожания является рост стоимости молока-сырья на 40%, а также проблемы с электроснабжением.

Постоянные отключения света заставляют производителей использовать генераторы, что приводит к дополнительным затратам на топливо, цена которого также выросла в последние несколько месяцев. Кроме того, рост затрат на электроэнергию и увеличение налогов также привели к повышению стоимости масла. Эксперт отметил, что цены на продукты могут снизиться только в случае лишнего предложения на рынке.

"В частности, молочные продукты могут немного подешеветь, когда потеплеет - весной - в начале лета. В этот период увеличиваются надои молока, за счет чего традиционно снижается цена на молоко-сырье", - подчеркнул Гопка.

Аналитик отметил, что, несмотря на возможное снижение стоимости молока в летний период, в ближайшие месяцы цены на сливочное масло, вероятно, будут оставаться высокими из-за сложных экономических условий в стране.

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