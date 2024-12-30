Наразі автозаправні мережі готуються до періоду святкового затишшя, одночасно вводячи акційні пропозиції до зимових свят, щоб розпродати запас пального.

На українських автозаправних станціях ціни на бензин А-95 підвищилися на 1 копійку, досягнувши середнього рівня 55,53 грн за літр.

За даними консалтингової групи "А-95", великі мережі АЗС продають бензин за ціною від 51,95 до 57,99 грн за літр. Найдешевші ціни можна знайти на заправках мереж "Авантаж 7" (51,95 грн/л) та "Фактор" (52 грн/л). Найвищі ціни наразі встановлені на заправках таких мереж, як SOCAR, ОККО, WOG (57,99 грн/л), а також Shell (57,82 грн/л).

Аналітики прогнозують, що найближчими днями ціни на бензин залишатимуться стабільними. Вони пояснюють це тим, що автозаправні мережі готуються до періоду святкового затишшя, одночасно вводячи акційні пропозиції до зимових свят. Очікується, що вартість пального не змінюватиметься, а можливі акції можуть навіть трохи знизити ціни в окремих мережах.

Проте, варто зазначити, що з 1 січня 2025 року в Україні очікується підвищення акцизів на бензин. Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначає, що трейдери не поспішали закуповувати пальне перед підвищенням акцизів, оскільки чекають на подальше зниження вартості нафти, зокрема після інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня.

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