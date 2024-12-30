На украинских автозаправочных станциях цены на бензин А-95 повысились на 1 копейку, достигнув среднего уровня в 55,53 грн за литр.

По данным консалтинговой группы А-95, крупные сети АЗС продают бензин по цене от 51,95 до 57,99 грн за литр. Дешевые цены можно найти на заправках сетей "Авантаж 7" (51,95 грн/л) и "Фактор" (52 грн/л). Самые высокие цены установлены на заправках таких сетей, как SOCAR, ОККО, WOG (57,99 грн/л), а также Shell (57,82 грн/л).

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие дни цены на бензин будут оставаться стабильными. Они объясняют это тем, что автозаправочные сети готовятся к периоду праздничного затишья, одновременно вводя акционные предложения к зимним праздникам. Ожидается, что стоимость горючего не будет меняться, а возможные акции могут даже снизить цены в отдельных сетях.

Однако следует отметить, что с 1 января 2025 года в Украине ожидается повышение акцизов на бензин. Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что трейдеры не спешили закупать горючее перед повышением акцизов, поскольку ожидают дальнейшего снижения стоимости нефти, в частности после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января.

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